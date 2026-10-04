GATE 2027: गेट एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, इन डेट्स में रहेगा फॉर्म में सुधार का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (GATE 2027) के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो भी छात्र इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं कर सके हैं वे तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

इन डेट्स में कर सकेंगे फॉर्म में सुधार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) की ओर से एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 14 से 21 अक्टूबर 2026 तक के लिए ओपन की जाएगी। जिन भी छात्रों से फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है वे इन डेट्स के अंतर्गत सुधार कर सकते हैं।

स्वयं घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई इस एग्जाम में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स स्वयं ही घर बैठे मोबाइल/ डेस्कटॉप/ लैपटॉप द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स नीचे दी जा रहीं हैं। गेट एप्लीकेशन फॉर्म 2027 भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाना है। वेबसाइट के होम पेज पर "एप्लीकेशन पोर्टल" पर क्लिक करना है। इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण कर लेना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करना होगा। निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। GATE 2027 Online Form आवेदन के लिए डिजीलॉकर अकाउंट जरूरी नहीं GATE के उम्मीदवार बिना वेरिफाई हुए डिजीलॉकर अकाउंट के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। वे एप्लीकेशन भरते समय डिफाल्ट ID प्रूफ चुन सकते हैं। हालांकि, रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा खत्म होने के बाद, इन उम्मीदवारों के एप्लीकेशन की जरूरी डॉक्युमेंट्स के लिए जांच की जाएगी।