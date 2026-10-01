DSSSB Court Attendant Result 2026: दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन 5 तरीकों से करें डाउनलोड
डीएसएसएसबी की ओर से Delhi High Court Attendant Result की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
HighLights
हाई कोर्ट अटेंडेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी।
कुल 334 उम्मीदवारों का होगा चयन।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें, परीक्षा का आयोजन 01 से 30 जून, 2026 के बीच किया गया था। इस परीक्षा के जरिये कुल 334 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
कैसे और कहां से डाउनलोड करें रिजल्ट
दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट परीक्षा का रिजल्ट DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद DSSSB Delhi High Court Attendant Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 334 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें कोर्ट अटेंडेंट के लिए कुल 295 पद, कोर्ट अटेंडेंट (S) के लिए कुल 22 पद, कोर्ट अटेंडेंट (L) के लिए 01 पद, रूम अटेंडेंट (H) के लिए कुल 13 पद और सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए कुल 03 पद आरक्षित किए गए हैं।
कटऑफ लिस्ट भी जारी
डीएसएसएसबी की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की गई है। जनरल कैटेगरी के लिए कटऑफ 90.78, ओबीसी के लिए 82.67, एससी के लिए 87.31, एसटी के लिए 77.12 और ईडब्ल्यूएस के लिए कटऑफ 85.80 निर्धारित की गई है।
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