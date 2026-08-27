DSSSB Admit Card 2026 OUT: डीएसएसएसबी ने जारी किया एडमिट कार्ड, यहां dsssb.delhi.gov.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से 01 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

डीएसएसएसबी ने लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद DSSSB Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल जैसे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें। लॉगिन दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

इस दिन होगी परीक्षा

डीएसएसएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन 01 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच किया जाएगा। अलग-अलग दिन परीक्षा अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। शिफ्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार डीएसएसएसबी की ओर से जारी एग्जाम नोटिस देख सकते हैं। इसके अलावा, जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी जानकारी जैसे रोल नंबर, अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट आदि की जानकारी की जांच ध्यान से कर लें। साथ ही परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ को जरूर साथ लेकर जाएं। बगैर एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवे नहीं दिया जाएगा।