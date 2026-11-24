एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2027-28 के लिए शेड्यूल और एडमिशन क्राइटेरिया जारी हो गया है। इस बार दाखिले के लिए घर से स्कूल की दूरी अहम हथियार साबित होगी। दिल्ली के निजी स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए अपने एडमिशन क्राइटेरिया जारी करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें चयन प्रक्रिया के दौरान घर से स्कूल की दूरी (नेबरहुड डिस्टेंस) एक मुख्य आधार बनकर उभरी है। आवेदकों के घर और स्कूल के बीच की दूरी के आधार पर स्कूल 50 से 70 अंक (पॉइंट्स) तक दे रहे हैं।

राजधानी के 1700 स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू एडमिशन प्रक्रिया के तहत नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिले लिए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी के 1700 से अधिक निजी स्कूल इस प्रक्रिया की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि, कई संस्थानों ने अपने मानदंड जारी कर दिए हैं, लेकिन स्कूलों का कहना है कि सोमवार शाम को शिक्षा निदेशालय (DoE) का क्राइटेरिया मॉड्यूल काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण वे निर्धारित विवरण अपलोड नहीं कर सके।

एडमिशन के लिए स्कोरिंग क्राइटेरिया स्कूलों ने नेबरहुड मानदंडों के तहत अलग-अलग पॉइंट सिस्टम अपनाया है। मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने घर से दूरी के आधार पर 50 से 70 अंक निर्धारित किए हैं। इसके 100 अंकों के मूल्यांकन ढांचे में भाई-बहन (सिबलिंग) के लिए 20 अंक और पूर्व छात्र (एलुमनाई) श्रेणी की पात्रता के लिए 10 अंक भी शामिल हैं।

दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) देगा दूरी के हिसाब से 20 से 50 अंक डीपीएस की ओर से स्कूल से छह किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को 50 पॉइंट्स दिए जायेंगे। छह से आठ किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले बच्चों को 40 अंक मिलेंगे। 15 किलोमीटर से अधिक दूर रहने वाले बच्चों को 20 अंक मिलेंगे। इसके अलावा, भाई-बहन (सिबलिंग) श्रेणी के बच्चों को 26 अंक मिल सकेंगे। जिन बच्चों के माता-पिता स्कूल के पूर्व छात्र (एलुमनाई) रहे हैं, उन्हें 12 अंक दिए जायेंगे।

इन डेट्स में होगी एडमिशन प्रक्रिया पूरी दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए डेट्स की घोषणा हो गई है। 1 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक एडमिशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी डेट्स निम्नलिखित हैं।