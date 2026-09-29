Delhi High Court JJA Admit Card 2026: दिल्ली हाई कोर्ट जेजेए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से JJA Mains Admit Card 2026 का एलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे और मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे। वे दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइटdelhihighcourt.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड दिल्ली हाई कोर्ट जेजेए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते है। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।