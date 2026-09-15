CTET Exam Date 2026: सीबीएसई ने जारी किया सीटीईटी एग्जाम शेड्यूल, दिसंबर माह के इस दिन होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से CTET Exam Date 2026 का एलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपनी तैयारी को तेज कर दें।

कब होगी परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकिकेशन के मुताबिक CTET परीक्षा का आयोजन 12 और 13 दिसंबर को किया जाएगा। परीक्षा में दो पेपर होंगे। दोनों ही पेपर में उम्मीदवारों से 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा

कब जारी होगी एग्जाम सिट स्लिप सीबीएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीटीईटी परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा से 15 दिन पहले जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही एडमिट कार्ड की घोषणा परीक्षा से महज दो दिन पहले की जाएगी। उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।