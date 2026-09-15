CTET 2026 New Exam Date: 12 एवं 13 दिसंबर को दो शिफ्ट में होगा सीटीईटी एग्जाम, जानें कब मिलेंगे City Slip और Admit Card

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के 22वें एडिशन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा सीटीईटी एग्जाम डेट (CBSE CTET Exam Date 2026) की घोषणा कर दी गई है। जारी नोटिस के अनुसार परीक्षा का आयोजन 12 एवं 13 दिसंबर 2026 को देशभर के सेंटर्स पर आयोजित किया जायेगा।

दो शिफ्ट में हॉग परीक्षा, देखें टाइमिंग सीटीईटी एग्जाम का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट के लिए टाइमिंग सुबह सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के लिए टाइमिंग अपरान्ह 2:30 से शाम 5 बजे तक रहेगी। पहली शिफ्ट में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को केंद्र पर 120 मिनट पहले यानी कि सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करना होगा वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को केंद्र पर दोपहर 12:30 पर रिपोर्ट करना होगा।

एग्जाम डेट से 15 दिन पहले जारी हो जाएगी सिटी इंटीमेशन स्लिप सीबीएसई द्वारा सीटीईटी एग्जाम से 15 दिन पूर्व सभी उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी जिससे उम्मीदवार अपनी यात्रा की पूर्व तैयारी कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड कब होंगे जारी? सीटीईटी एग्जाम एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 7 से 10 दिन पहले जारी हो जायेंगे। सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन हॉल टिकट प्राप्त करना होगा, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।