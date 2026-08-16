CSIR NET June 2026 Answer Key: सीएसआईआर नेट आंसर की csirnet.nta.nic.in पर होगी जारी, डायरेक्ट यहां कर पाएंगे डाउनलोड
सीएसआईआर नेट प्रोविजनल आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट किसी भी समय जारी की जा सकती है। अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके वेबसाइट या इस पेज से डाउनलोड कर सकेंगे।
HighLights
NTA वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी करेगा सीएसआईआर नेट आंसर की।
प्रश्न-उत्तरों का मिलान कर लगा सकेंगे रिजल्ट का अनुमान।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आज यानी 16 अगस्त को सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम के लिए आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी जाएगी। उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key and Response Sheet) का डायरेक्ट लिंक किसी भी समय ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर एक्टिव हो जायेगा जिसके बाद उम्मीदवार लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।
तय तिथियों में कर सकेंगे आंसर की को चैलेंज
उत्तर कुंजी आने के बाद सभी उम्मीदवार इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और अगर वे इसमें दिए किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो निर्धारित तिथियों के अंदर उस पर आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। ध्यान रखें कि आंसर की को चैलेंज करने के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।
आंसर की डाउनलोड करने एवं चैलेंज करने की स्टेप्स
- सीएसआईआर नेट जून 2026 आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको लेटेस्ट न्यूज में Joint CSIR-UGC NET Answer key का लिंक दिखा दिखाई देगा उस पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं सिक्योरिटी पिन भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
- लॉग इन के माध्यम से ही आपको जिस उत्तर पर ऑब्जेक्शन दर्ज करना होगा उसको सेलेक्ट करके मांगी गई डिटेल दर्ज करनी होगी और फीस जमा करने के बाद उसे सबमिट करना होगा।
फाइनल आंसर की को ध्यान में रखकर जारी होगा रिजल्ट
आंसर की पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण एनटीए द्वारा विशेषज्ञों की टीम द्वारा करवाया जायेगा और फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार ही रिजल्ट की घोषणा होगी। रिजल्ट अगस्त के अंत तक या सितंबर की शुरुआत में जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि जून सेशन की परीक्षा 17 एवं 18 जुलाई 2026 को करवाया गया था। परीक्षा कुल 5 विषयों- जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागरीय और ग्रहीय विज्ञान के लिए आयोजित हुई थी।