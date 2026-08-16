CSIR NET June 2026 Answer Key: सीएसआईआर नेट आंसर की csirnet.nta.nic.in पर होगी जारी, डायरेक्ट यहां कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आज यानी 16 अगस्त को सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम के लिए आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी जाएगी। उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key and Response Sheet) का डायरेक्ट लिंक किसी भी समय ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर एक्टिव हो जायेगा जिसके बाद उम्मीदवार लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

तय तिथियों में कर सकेंगे आंसर की को चैलेंज उत्तर कुंजी आने के बाद सभी उम्मीदवार इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और अगर वे इसमें दिए किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो निर्धारित तिथियों के अंदर उस पर आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। ध्यान रखें कि आंसर की को चैलेंज करने के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।