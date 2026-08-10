CSBC: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर DET एडमिट कार्ड जारी, 24 अगस्त से शुरू होंगे टेस्ट, DV के लिए ये दस्तावेज लेकर जाएं साथ

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल की ओर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 10 अगस्त 2026 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालीफाई होने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही अपना हॉल टिकट तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर नीचे उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

11847 उम्मीदवार DET के लिए क्वालीफाई जानकारी के लिए बता दें कि लिखित परीक्षा के आधार पर 15516 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया गया था। पीईटी का आयोजन 12 मार्च से 24 मार्च 2026 तक करवाया गया। इसके आधार पर ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट (DET) के लिए 11847 उम्मीदवारों को बुलाया गया है।