CISF Tradesmen Admit Card 2025: सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट और डीवी एडमिट कार्ड जारी
सीआईएसएफ की ओर से आज यानी 02 दिसंबर को कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( CISF ) की ओर से सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, वे अब ट्रेड टेस्ट और डीवी में शामिल होने के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड CISF की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
CISF Tradesmen Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें अपना एजडमिट कार्ड
सीआईएसएफ की ओर से कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 02 दिसंबर को जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट और डीवी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद 'CISF Tradesmen Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।
- अब लॉगगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगा ट्रेड टेस्ट
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( CISF ) की ओर से कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट और डीवी का आयोजन 11 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ट्रेड टेस्ट वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं। इसके अलावा, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी दस्तावेजों की सूची अवश्य देख लें।
इतने पदों पर होगी भर्ती
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से कॉन्स्टेबल के कुल 1161 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं।
