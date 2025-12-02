CISF Tradesmen Admit Card 2025: सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट और डीवी एडमिट कार्ड जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( CISF ) की ओर से सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, वे अब ट्रेड टेस्ट और डीवी में शामिल होने के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड CISF की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।