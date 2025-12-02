BPSC Teacher Exam Date 2025: बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एग्जाम डेट जारी, इस दिन होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, अब जल्द ही BPSC Special School Teacher की लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बता दें, इस परीक्षा के माध्यम से कुल 7279 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कुल 5334 पद कक्षा (पहली से पांचवी) शिक्षकों के लिए और 1745 पद कक्षा (छठी से आठवीं) शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

इस दिन होगी परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर स्पेशल स्कूल टीचर की लिखित परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 29 जनवरी, 2025 को किया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षा से संबंधित विस्तृत विज्ञापन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। कक्षा पहली से पांचवी तक के शिक्षकों के पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा में भाषा एवं सामान्य अध्ययन विषय से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग-1 यानी भाषा विषय में उम्मीदवारों से अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू /बांग्ला विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि भाग-2 से प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे।

इसके अलावा, कक्षा छठी से आठवीं तक के शिक्षकों की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से तीन भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले भाग में भाषा विषय, दूसरे भाग में सामान्य अध्ययन और तीसरे भाग में पद से संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।