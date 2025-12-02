IBPS PO Mains Result 2025: प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदावर IBPS PO Mains 2025 परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और काप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

आईबीपीएस की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ IBPS PO Mains Scorecard 2025 भी जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए स्कोरकार्ड 07 दिसंबर, 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपना स्कोरकार्ड अवश्य डाउनलोड कर लें।