IBPS PO Mains Result 2025: प्रोबेशनरी ऑफिसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
आईबीपीएस की ओर से IBPS PO Mains 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 5208 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदावर IBPS PO Mains 2025 परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और काप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
आईबीपीएस की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ IBPS PO Mains Scorecard 2025 भी जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए स्कोरकार्ड 07 दिसंबर, 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपना स्कोरकार्ड अवश्य डाउनलोड कर लें।
IBPS PO Mains Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
आईबीपीएस की ओर से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद 'IBPS PO Mains Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- अब लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवशिय निकाल लें।
रिजल्ट के बाद
आईबीपीएस की ओर से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हुए हैं। अब वे साक्षात्कार में शामिल हो सकेंगे। साक्षात्कार से संबंधित शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।
इतने पदों पर होगी भर्ती
आईबीपीएस की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 5208 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
