CISF Constable Exam Date 2026: सीआईएसएफ ने कॉन्स्टेबल एग्जाम डेट का किया एलान, 3415 पदों के लिए इस दिन होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की ओर से कॉन्स्टेबल (फायर), कॉन्स्टेबल (ट्रेडमैन) और कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) परीक्षा तिथि का एलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था। वे जल्द ही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा तिथि के आधार पर परीक्षा के लिए योजना बना सकते हैं।

इस दिन होगी परीक्षा सीआईएसएफ की ओर से कॉन्स्टेबल (फायर), कॉन्स्टेबल (ट्रेडमैन) और कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) लिखित परीक्षा का आयोजन 01 दिसंबर, 2026 को किया जाना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए शिफ्ट की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी।

कब और कहां जारी होगा एडमिट कार्ड सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल की परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा परीक्षा से कुछ दिन पहले की जाएगी। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।