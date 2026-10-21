सीबीएसई बोर्ड एग्जाम डेटशीट होने वाली है जारी, कब कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड? पढ़ें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की डेटशीट जारी कर देगा। विभिन्न रिपोर्ट्स के कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर के आस-पास डेटशीट उपलब्ध करवा दी जाएगी। पिछले वर्षों को देखें तो इस बार भी बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी के आस-पास स्टार्ट हो सकती हैं। परीक्षाओं में 40 से 50 लाख छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है।

कब, कहां और कैसे टाइम टेबल कर सकते हैं डाउनलोड सीबीएसई बोर्ड द्वारा CBSE 10th 12th date sheet 2027 ऑनलाइन माध्यम से इसी वीक में ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर PDF फॉर्मेट में जारी की जाएगी। दोनों ही क्लास का टाइम टेबल अलग-अलग जारी होगा। टाइम टेबल आते ही आप नीचे दी जा रही आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे और जान सकेंगे कि किस डेट में किस विषय की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।