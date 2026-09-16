CBSE Date Sheet 2027: सीबीएसई 10th-12th संभावित डेटशीट जल्द आने की उम्मीद, पिछले साल इस डेट को आ गया था टाइम टेबल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड सेकेंडरी (10th) एवं सीनियर सेकेंडरी (12th) क्लास में अध्ययनरत छात्रों की बेहतर तैयारी और एग्जाम स्ट्रैटजी बनाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है। ऐसे में पिछले वर्ष के पैटर्न को देखते हुए उम्मीद है कि अगले वीक तक CBSE 10th 12th Date Sheet 2027 जारी कर देगा।

पिछले वर्ष इस डेट को जारी हुई थी संभावित डेटशीट सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा पिछले वर्ष संभावित टाइम टेबल 24 सितंबर को जारी कर दिया गया था। इसके बाद बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए ऑफिशियल टाइम टेबल करीब 110 दिन पहले 30 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया था।

बोर्ड द्वारा इतने दिन पहले टाइम टेबल जारी होने का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स को जितना पहले हो सके जानकारी देना है ताकी वे परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएं। इससे उन्हें परीक्षा की चिंता से उबरने और परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।