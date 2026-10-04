CBSE Date Sheet 2027: सीबीएसई कक्षा 10वीं-12वीं डेटशीट इसी वीक आने की उम्मीद, इस महीने में होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड द्वारा बच्चों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के लिए सबसे देशभर में सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया जाता है। पिछले वर्ष बोर्ड द्वारा 24 सितंबर को ही टाइम टेबल जारी कर दिया गया था वहीं फाइनल डेटशीट 30 अक्टूबर को जारी हुई थी। ऐसे में उम्मीद है कि इस वीक में बोर्ड द्वारा CBSE 10th 12th Time Table 2027 जारी कर दिया जायेगा। हालांकि, बोर्ड द्वारा अभी तक ऑफिशियल डेट की जानकारी नहीं दी गई है।

जनवरी 2027 में होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम सीबीएसई बोर्ड सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी माह से शुरू होकर मार्च माह तक वहीं सीनियर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से लेकर अप्रैल तक आयोजित की जाती हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले जनवरी 2027 माह में दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जायेंगे।

बोर्ड द्वारा 2027 के लिए सैंपल पेपर किये गए जारी छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10th एवं 12th क्लास की तैयारियों के लिए सैंपल पेपर एवं मार्किंग स्कीम जारी कर दी गई है। सैंपल पेपर हल करके छात्र अपनी परीक्षा तैयारियों को परख सकते हैं वहीं मार्किंग स्कीम से प्रश्नों की संख्या, कौन से सेक्शन से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जायेंगे आदि जानकारी हासिल कर सकते हैं।

बोर्ड पेपर एग्जाम के लिए टाइमिंग और शिफ्ट सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जाता है। मुख्य पेपर्स को हल करने के लिए छात्रों को 3 घंटे का समय वहीं कुछ पेपर्स को हल करने के लिए दो घंटे का समय प्रदान किया जाता है। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। जिन प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए दो घंटे मिलेंगे उनके लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगी।