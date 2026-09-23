CBSE: पश्चिम एशिया के 7 देशों में दोबारा होगी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा, मार्क्स में सुधार करने का मिलेगा मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से पश्चिम एशिया के 7 देशों में युद्ध के कारण सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद कर दी गई थी। सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद होने के बाद सीबीएसई ने 27 जुलाई, 2026 को विशेष मूल्यांकन योजना जारी की थी। विशेष मूल्यांकन योजना के आधार पर पश्चिम एशियाई देशों में कक्षा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 13 मई, 2026 को जारी किया गया था।

रिजल्ट जारी होने के बाद सीबीएसई ने इन 7 देशों में दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने का फैसला लिया है। इस परीक्षा में उन छात्रों को शामिल होने का मौका मिलेगा, जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है और परीक्षा में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। बता दें, परीक्षा के बाद बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट अंतिम माना जाएगा।

इन 7 देशों में दोबारा होगी बोर्ड परीक्षा सीबीएसई ने पश्चिम एशियाई के 7 देशों ईरान, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई में दोबारा कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाने का फैसला लिया है। इस परीक्षा में शामिल होकर छात्र अपने अंकों में सुधार कर सकेंगे।