CBSE 10th 12th Date Sheet 2027: कब आएगा सीबीएसई सेकेंडरी-सीनियर सेकेंडरी टाइम टेबल? चेक करें संभावित डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) देश में सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी करता है। पिछले वर्ष 110 दिन पहले सीबीएसई द्वारा दोनों ही कक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई थी वहीं संभावित डेटशीट 24 सितंबर को जारी की गई थी। ताकी स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

हालांकि, इस बार अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस वीक में बोर्ड द्वारा CBSE 10th 12th Time Table 2027 जारी कर दिया जायेगा। जनवरी से प्रैक्टिकल वहीं फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं आपको बता दें कि सीबीएसई द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं की शुरुआत जनवरी माह से कर दी जाती है। इसके अलावा सेकेंडरी क्लास की परीक्षाएं फरवरी से मार्च 2027 तक एवं सीनियर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल 2027 तक संपन्न करवाई जाएंगी।

एक शिफ्ट में होंगे पेपर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जाता है। मुख्य पेपर्स को हल करने के लिए छात्रों को 3 घंटे का समय वहीं कुछ पेपर्स को हल करने के लिए दो घंटे का समय प्रदान किया जाता है। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। जिन प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए दो घंटे मिलेंगे उनके लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगी।