CBSE Board Exam Dates 2027: सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाएं इस डेट से हो सकती हैं शुरू, टाइम टेबल कभी भी आने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा क्लास 10th एवं 12th बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए टाइम टेबल इसी सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। पिछले साल 30 अक्टूबर को सीबीएसई द्वारा फाइनल डेटशीट जारी की गई थी। अनुमान के अनुसार दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी 2027 के आस-पास शुरू हो सकते हैं। जहां 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से शुरू होकर मार्च 2027 तक वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से लेकर अप्रैल 2027 तक संपन्न होंगी।

प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे? सीबीएसई द्वारा बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल स्तर पर होते हैं। पिछले वर्ष के पैटर्न को देखें तो जनवरी 2027 से लेकर फरवरी 2027 तक प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करवाई जाएंगी।

एग्जाम की तैयारियों के लिए सैंपल पेपर का करें उपयोग सीबीएसई बोर्ड द्वारा छात्रों के लिए नए सैंपल पेपर जारी किये जा चुके हैं। स्टूडेंट्स सैंपल पेपर से परीक्षा के पैटर्न को समझकर पेपर हल कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को परख सकते हैं। इसके अलावा पेपर हल करके आप यह भी चेक कर सकते हैं कि प्रश्न पत्र टाइम से हल हो पा रहा है या नहीं। अगर पेपर टाइम से हल न हो तो उसके लिए अपने आप को और पुश करें और अच्छी तैयारी करके बेहतर अंक हासिल करें।