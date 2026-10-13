CBSE Board Exam Date 2027: कब आएगी सीबीएसई बोर्ड 10th-12th डेटशीट, चेक करें संभावित डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में देशभर से हर साल 40 से 50 लाख के बीच स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। इस वर्ष सेकेंडरी (10th) और सीनियर सेकेंडरी (12th) क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्रों को अब बेसब्री से टाइम टेबल (CBSE Date Sheet 2027) जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म होने वाला है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीक में डेटशीट जारी कर दी जाएगी।

CBSE Date Sheet 2027: डेट पर ये है अपडेट सीबीएसई बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल पिछले साल 110 दिन पहले जारी कर दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों को बोर्ड की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय देने के लिए जल्दी डेटशीट जारी करता है। बोर्ड परीक्षा 2027 फरवरी में शुरू की जानी हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 अक्टूबर या उससे पहले ही टाइम टेबल जारी हो जायेगा। हालांकि, डेट को लेकर सीबीएसई ने अभी तक कोई भी डिटेल साझा नहीं की है।

सीबीएसई डेटशीट डाउनलोड करने का तरीका सीबीएसई टाइम टेबल 2027 जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको डेटशीट जारी होने का लिंक दिखाई देगा

आपको जिस कक्षा (10th या 12th) का टाइम टेबल डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करना होगा।

अब पीडीएफ फॉर्मेट में डेटशीट ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे।

इसके बाद आप विषय के अनुसार जान सकते हैं कि किस दिन किस विषय की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रैक्टिकल परीक्षाएं कब होंगी आयोजित? सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से शुरू होकर अप्रैल 2027 तक आयोजित होंगी। इससे पहले दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पिछले वर्ष के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन जनवरी 2027 से लेकर फरवरी 2027 तक संपन्न करवाई जा सकती हैं।