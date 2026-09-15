CAT 2026: बढ़ गई लास्ट डेट; कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए अब 22 सितंबर तक रहेगा रजिस्ट्रेशन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एमबीए पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने की सोच रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। आईआईएम की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 सितंबर निर्धारित थी जिसे अब 22 सितंबर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अब निर्धारित तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

आईआईएम के एमबीए पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए योग्यता एवं मापदंड कैट एग्जाम में भाग लेने के लिए जनरल, EWS और NC-OBC वर्ग से आने वाले छात्रों ने 50 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया हो। SC/ST/PwBD उम्मीदवारों ने स्नातक 45 फीसदी अंकों के साथ पास किया हो। निर्धारित पर्सेंटेज के साथ प्रोफेशनल डिग्री (CA/ CS/ ICWA (CMA)/ Fellow of the Institute of Actuaries of India (FIAI)) पूरी की हो। बैचलर डिग्री के अंतिम साल में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

आवेदन के साथ कैटेगरी वाइज शुल्क इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अन्य सभी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में 2700 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी/ एसटी वर्ग को एप्लीकेशन फीस 1350 रुपये भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।