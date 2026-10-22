CA Inter Result Sep 2026: सीए इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी, नील राजेश शाह और चंदक साक्षी ने किया परीक्षा में टॉप

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। CA Intermediate पाठ्यक्रम का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर घोषित हुआ है। परीक्षार्थी तुरंत ही लॉग इन डिटेल दर्ज कर सीधे नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्ट सोक्रेकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट भी जारी आईसीएआई की ओर से नतीजे जारी होने के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस बार परीक्षा में नील राजेश शाह और चंदक साक्षी ने 83.67% अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया है। आप नीचे टेबल से टॉप 3 स्टूडेंट्स के नाम के साथ ही अंक, प्रतिशत सहित अन्य डिटेल चेक कर सकते हैं।