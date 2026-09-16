BSEB STET 2026: बिहार एसटीईटी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 सितंबर तक एक्सटेंड, संभावित एग्जाम डेट का भी हुआ एलान

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET 2026) के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 15 सितंबर तक आवेदन न कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एक बार फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को 22 सितंबर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में बिहार शिक्षक भर्ती (BPSC TRE 4) में भाग लेने की सोच रहे युवा जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

संभावित परीक्षा तिथि घोषित बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एसटीईटी एग्जाम के लिए डेट के लिए संभावित महीने की डिटेल साझा की गई है। X पर साझा की गई डिटेल के मुताबिक एसटीईटी एग्जाम नवंबर 2026 के प्रथम सप्ताह से शुरू किया जायेगा।

आवेदन के लिए पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार फीस बिहार एसटीईटी एग्जाम में भाग लेने के लिए सामान्य, बीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवार जो एक पेपर के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 960 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1440 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी, पीएच वर्ग के अभ्यर्थी जो सिंगल पेपर के लिए आवेदन करें उन्हें 760 रुपये और डबल पेपर के लिए आवेदन करने पर 1140 रुपये जमा करने होंगे। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।