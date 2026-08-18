BPSC TRE 4 Bharti 2026: बिहार में 32388 टीचर पदों के लिए विज्ञापन जारी, प्री और मेंस दो चरणों में होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार शिक्षा भर्ती BPSC TRE 4.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल आज यानी 18 अगस्त को बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से BPSC TRE 4 Notification जारी कर दिया गया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक BPSC TRE 4.0 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 01 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवार 30 सितंबर, 2026 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

कितने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के जरिये शिक्षक के कुल 32388 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए कुल 3847 पद, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए कुल 8563 पद और कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए कुल 3877 पद और कक्षा 11 से 12 तक के लिए कुल 16101 शिक्षक के पदों पर भर्ती की जाएगी।

दो फेज में होगी परीक्षा बीपीएस द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस बीपीएससी टीआरई के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 750 रुपये और एससी, एसटी, दिव्यांग व महिला उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये निर्धारित है।