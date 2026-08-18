BPSC TRE 4 Vacancy 2026: बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आज आएगा नोटिफिकेशन, 32388 पदों के लिए आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार शिक्षा भर्ती (BPSC TRE 4.0) का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आज शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन (BPSC TRE 4 Notification) जारी कर दिया जायेगा। अधिसूचना आने के साथ ही आवेदन डेट्स एक एलान भी कर दिया जायेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग द्वारा भर्ती के लिए आवेदन 1 सितंबर 2026 से स्टार्ट किये जायेंगे।

नोटिफिकेशन को लेकर छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती में हो रही देरी के चलते अभ्यर्थी आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज शाम तक अधिसूचना जारी कर डेट्स का एलान किया जा सकता है।

32388 पदों पर होगी भर्ती बिहार सरकार की ओर से पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती के जरिये कुल 32388 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 3847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8563 पद, कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए 3877 और कक्षा 11 से 12वीं के लिए के लिए सबसे ज्यादा 16101 पद रिक्त हैं।

फॉर्म आने से पहले OTR कर लें पूरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से भर्ती में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। OTR के लिए डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर एक्टिव है। ऐसे में आप अभी ही ओटीआर कर लें ताकी फॉर्म भरने के समय किसी प्रकार की समस्या न हो।