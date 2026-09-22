BPSC Project Manager Exam Date 2026: बिहार परियोजना प्रबंधक भर्ती परीक्षा स्थगित, नई डेट का जल्द होगा एलान

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर 2026 को राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाना था जिसे प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा स्थगित होने की जानकारी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर प्रदान की गई है।

नई एग्जाम डेट जल्द होगी घोषित नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार आयोग की ओर से नई परीक्षा तिथि का एलान बाद में की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को समय-समय पर वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

कैसे होगा भर्ती के लिए चयन इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग विषय से 70 अंकों के प्रश्न, समसामयिक घटनाएं-राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विषय से 40 अंकों के प्रश्न और मानसिक क्षमता जांच विषय से 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।