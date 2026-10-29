BPSC Auditor Mains 2026: बीपीएससी ऑडिटर मुख्य परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, 16 नवंबर तक आवेदन करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से ऑडिटर मुख्य परीक्षा में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार BPSC Auditor pre की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। वे BPSC Auditor Mains 2026 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गए है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 29 अक्तूबर से लेकर 16 नवंबर, 2026 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

मुख्य परीक्षा का एग्जाम पैटर्न मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय से सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी विषय से 100 अंकों के सवाल, सामान्य अध्ययन पेपर-1 विषये 300 अंकों के सवाल और सामान्य अध्ययन पेपर-2 विषय से 300 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा, इस परीक्षा में वैकल्पिक विषय का पेपर भी होगा। वैकल्पिक पेपर वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी विषयों के लिए आयोजित कराया जाएगा। उम्मीदवार इनमें से किसी भी एक विषय के लिए परीक्षा दे सकते हैं। वैकल्पिक पेपर 300 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा।