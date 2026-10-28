BPSC ASO Mains Result 2026: बीपीएससी एएसओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार BPSC ASO Mains 2026 की परीक्षा में शामिल हुए थे। वे उम्मीदवार बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर BPSC ASO Mains Result 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपबलब्ध है। उम्मीदवार रिजल्ट में अपने रोल नंबर के साथ नाम की भी जांच कर सकते हैं।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें BPSC ASO Mains Result बीपीएससी एएसओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।