अब कब होगी बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, जान लें संभावित डेट! 25 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम स्थगित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से 72वीं प्रारंभिक परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। बीपीएससी द्वारा X पर जारी किये गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि "एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 25 अक्टूबर, 2026 (रविवार) को आयोजित होनी थी। उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित की जाती है।" इससे पहले एग्जाम 26 जुलाई को किया जाना था जिसे भी पोस्टपोंड किया गया था।

अब कब होगी परीक्षा? बीपीएससी की ओर से जानकारी दी गई है कि "परीक्षा आयोजन की तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी।" हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर के पहले वीक में परीक्षा तिथि का एलान किया जा सकता है। एग्जाम नवंबर के अंत तक आयोजित होने की संभावना है।