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BOB LBO Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती के लिए एग्जाम डेट घोषित, जानें कब होगी परीक्षा?

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Published: Thu, 24 Sep 2026 01:14 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2026 01:19 PM (IST)

बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 3 अक्टूबर को आयोजित होगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 2482 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

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HighLights

  1. बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी आयोजित।

  2. नोटिस जारी कर किया गया परीक्षा तिथि का एलान।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बैंक की ओर से इस भर्ती के लिए परीक्षा तिथि (BOB LBO Exam Date 2026) की घोषणा कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 03 अक्टूबर 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।

E-Mail से मिलेंगे एडमिट कार्ड एवं सिटी इंटीमेशन स्लिप

नोटिस के अनुसार सभी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड की जानकारी उनके रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी समय समय पर अपना ईमेल चेक करते रहें।

परीक्षा पैटर्न

इस भर्ती परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम में करवाया जायेगा। परीक्षा में अभ्यर्थियों से 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर देने पर उम्मीदवारों को 1 अंक दिया जायेगा वहीं गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की माइनस मार्किंग की जाएगी।
पेपर में अंग्रेजी भाषा से 30 प्रश्न, बैंकिंग नॉलेज से 30, सामान्य / आर्थिक जागरूकता विषय से 30 और तार्किक क्षमता और संख्यात्मक योग्यता विषय से 30 सवाल पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए 120 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।

bob lbo exam date notice

भर्ती विवरण

इस भर्ती के माध्यम से लोकल बैंक ऑफिसर के कुल 2482 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य के अनुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित हैं-

यहाँ माँगे गए दोनों कॉलम (स्थानीय भाषा और रिक्ति विवरण) को हटाकर नई टेबल दी गई है:

 

क्र. सं. राज्य पदों की संख्या
1 आंध्रा प्रदेश 80
2 अरुणाचल प्रदेश
14


6
3 असम
34


6
4 गोवा
10


11
5 गुजरात
400


785
6 जम्मू और कश्मीर 15
7 कर्नाटक
130


288
8 केरल
40


9
9 महाराष्ट्र
180


38
10 मणिपुर
10


5
11 मेघालय
9


6
12 मिजोरम
11


4
13 नागालैंड
9


6
14 ओडिशा
96


4
15 पंजाब
30


4
16 सिक्किम
9


1
17 तमिलनाडु
128


4
18 तेलंगाना 50
19 त्रिपुरा
5


3
20 पश्चिम बंगाल
40


2
  कुल (TOTAL) 2482

भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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