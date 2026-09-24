BOB LBO Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती के लिए एग्जाम डेट घोषित, जानें कब होगी परीक्षा?

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बैंक की ओर से इस भर्ती के लिए परीक्षा तिथि (BOB LBO Exam Date 2026) की घोषणा कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 03 अक्टूबर 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।

E-Mail से मिलेंगे एडमिट कार्ड एवं सिटी इंटीमेशन स्लिप नोटिस के अनुसार सभी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड की जानकारी उनके रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी समय समय पर अपना ईमेल चेक करते रहें।

परीक्षा पैटर्न इस भर्ती परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम में करवाया जायेगा। परीक्षा में अभ्यर्थियों से 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर देने पर उम्मीदवारों को 1 अंक दिया जायेगा वहीं गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की माइनस मार्किंग की जाएगी।

पेपर में अंग्रेजी भाषा से 30 प्रश्न, बैंकिंग नॉलेज से 30, सामान्य / आर्थिक जागरूकता विषय से 30 और तार्किक क्षमता और संख्यात्मक योग्यता विषय से 30 सवाल पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए 120 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।