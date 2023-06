Bihar Teacher Recruitment 2023 बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 170461 शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली है। बीपीएससी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक कक्षा 1 से 5कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 और 12 के तीन स्तरों पर विभिन्न विषयों के लिए यह नियुक्तियां होनी हैं। इस वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कुल 67066 पदों पर भर्ती होगी।

Bihar Teacher Recruitment 2023: बिहार शिक्षक भर्ती के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव

