Bihar STET Admit Card 2026: कल जारी होगा बिहार एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, एग्जाम 25 अक्टूबर से स्टार्ट

एजुकेशन डेल्क, नई दिल्ली। बिहार एसटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) की ओर से Bihar STET Admit Card 2026 की घोषणा कर दी गई है। बीएसईबी की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक Bihar STET Exam Date 2026 के लिए एडमिट कार्ड कल यानी 18 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले ही संभालकर रखें। इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड बिहार एसटीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।