Bihar Librarian Vacancy 2026: कल है बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट, डायरेक्ट यहां से करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती में शामिल होने की सोच रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राज्य में लाइब्रेरियन पदों पर चयन के लिए "विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026" (BSEB LET) में भाग लेना अनिवार्य है। ऐसे में जो युवा अभी तक बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं उनके पास कल तक का मौका है। उम्मीदवार बिना देरी करते हुए तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल यानी 21 अक्टूबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं अप्लाई इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कहीं कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं फॉर्म भरने की पूरी जानकारी नीचे दी जा रही है। ऐसे में आप डायरेक्ट इसी पेज से फॉर्म भर सकते हैं।

फॉर्म भरने का तरीका बीएसईबी लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर विजिट करें।

होम पेज पर पहले Register पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।

हस्ताक्षर, फोटोग्राफ के साथ ही अन्य डिटेल अपलोड करें।

कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करें।

फॉर्म को सबमिट कर दें और उसके प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। Bihar Librarian LET Online Form 2026

Bihar BSEB LET Notification 2026 एप्लीकेशन फीस आवेदन पत्र भरने के साथ कैटेगरी के अनुसार सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 960 रुपये वहीं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग को 760 रुपये जमा करना होगा। शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।