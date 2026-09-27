Bihar Librarian Notification 2026: लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन 1 अक्टूबर से, सभी वर्गों को दी गई उम्र में 10 वर्ष की छूट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से "विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026" (BSEB LET) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को एलान कर दिया गया है। X पर दी गई जानकारी के अनुसार इस पात्रता परीक्षा के लिए 1 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट कर दिए जायेंगे जो निर्धारित अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेंगे।

वेबसाइट लॉन्च, यहां से कर पाएंगे आवेदन इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जा सकेगा, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। बोर्ड की ओर से आवेदन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। आवेदन स्टार्ट होते ही उम्मीदवार sletregistration.cbrt.co.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र में दी गई 10 वर्ष की छूट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026 में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है।