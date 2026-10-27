Bihar LET: बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए 31 अक्टूबर तक कर लें आवेदन, इसके बाद नहीं मिलेगा मौका; बोर्ड ने किया ट्वीट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 (BSEB LET) में भाग लेने की सोच रहे अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड की ओर से X पर ट्वीट कर जानकारी साझा की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने अब तक इस पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भरा है वे 31 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में आवेदन कर लें। इस डेट के बाद एप्लीकेशन विंडो एक्सटेंड नहीं की जाएगी और आप फॉर्म भरने से वंचित हो जायेंगे।

बिहार लाइब्रेरियन भर्ती में भाग लेने के लिए यह परीक्षा है अनिवार्य आपको बता दें कि अब बिहार में निकलने वाले लाइब्रेरियन भर्ती में शामिल होने के लिए इस पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में आप भी पुस्तकालयाध्यक्ष पदों पर सरकारी नौकरी के लिए इसके लिए आवेदन कर लें।

परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्यता उम्मीदवार का बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

स्नातक में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

एससी/ एसटी/ ईबीसी/ बीसी/ दिव्यांग/ महिला एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को 5 प्रतिशत अंकों की छूट है।

पुस्तकालय विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो।

सभी वर्गों को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट है।

अधिकतम उम्र कैटेगरी के अनुसार 37/40/42 वर्ष निर्धारित है। एप्लीकेशन फीस कैटेगरी के अनुसार सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 960 रुपये वहीं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग को 760 रुपये जमा करना होगा। शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।