Bihar LET Exam Date 2026: बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 23 नवंबर से होगी स्टार्ट, एडमिट कार्ड इस डेट को होंगे जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से "विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026" (BSEB LET) की तिथियों में बदलाव किया गया है। पहले इस परीक्षा की शुरुआत 22 नवंबर से होने वाली थी जिसे अब अपरिहार्य कारणों के चलते चेंज कर दिया गया है। अब इस एग्जाम की शुरुआत 23 नवंबर 2026 से की जाएगी।

एडमिट कार्ड 17 नवंबर को होंगे जारी बिहार बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 17 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से जारी कर दिए जायेंगे जिसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे।