Bihar DElEd Admission 2026: प्राइवेट सीटों पर एडमिशन के लिए 1st लिस्ट जारी, 3 राउंड में पूरी होगी प्रक्रिया; देखें डेट्स

नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची एवं चयनित आवेदकों का प्रथम सूचना पत्र जारी किए जाने की तिथि 03 अक्टूबर 2026

नामांकन के लिए तिथियां 03 से 06 अक्टूबर 2026 तक

आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेट 03 से 06 अक्टूबर 2026 तक

प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट Updation किया जाना 07 अक्टूबर 2026

आवेदक का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि (सीट रिक्त रहने की स्थिति में लागू होगा) 08 2026 से 09 अक्टूबर 2026 तक

नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची एवं चयनित आवेदकों का द्वितीय सूचना पत्र जारी किए जाने की तिथि 10 अक्टूबर 2026

नामांकन के लिए डेट्स 10 से 13 अक्टूबर 2026 तक

आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां 10 से 13 अक्टूबर 2026 तक

प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट Updation किया जाना 14 अक्टूबर 2026

आवेदक का चयन द्वितीय चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि (सीट रिक्त रहने की स्थिति में लागू होगा) 15 से 16 अक्टूबर 2026 तक

नामांकन हेतु तृतीय चयन सूची एवं चयनित आवेदकों का तृतीय सूचना पत्र जारी किए जाने की तिथि 23 अक्टूबर 2026

नामांकन की अवधि 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक

प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट Updation किया जाना 26 अक्टूबर 2026 तक

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूची के चयनित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा नामांकन के समय मात्र 3000/रू० की सुरक्षा राशि जमा की गई है, वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा आवंटित/नामांकित संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करने की तिथि 27 अक्टूबर 2026 तक