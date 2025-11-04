Language
    Bihar CET BEd Result 2025: बिहार बीएड परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन पांच स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:17 PM (IST)

    बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ओर से आज यानी 04 नवंबर को Bihar CET BEd 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबासइट पर जाकर अपना रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

    Hero Image

    Bihar CET BEd Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) की ओर से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स सीईटी बीएससी बीएड और बीए बीएड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे बीबीएयू की आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in पर जाकर अपना रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर, 2025 को किया गया था।

    Bihar CET BEd Result 2025ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट

    बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ओर से बीएड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 

    • बीएड परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर बिहार सीईटी बीएड रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट ओपन कर लेने के बाद इसे डाउनलोड कर लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    सभी उम्मीदवारों का सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नबंर, ईमेल आईडी और परीक्षा में प्राप्तांक की जानकारी को ध्यान से पढ़ लें। ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी न हो।

    bihar result

     

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर को किया गया था। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 07 अक्टूबर को जारी किया गया था। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब वे बीएससी बीएड या बीए बीएड में दाखिला ले सकेंगे।

