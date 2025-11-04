Bihar CET BEd Result 2025: बिहार बीएड परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन पांच स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) की ओर से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स सीईटी बीएससी बीएड और बीए बीएड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे बीबीएयू की आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in पर जाकर अपना रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर, 2025 को किया गया था।

Bihar CET BEd Result 2025 : ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ओर से बीएड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

बीएड परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर बिहार सीईटी बीएड रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट ओपन कर लेने के बाद इसे डाउनलोड कर लें।

अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। सभी उम्मीदवारों का सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नबंर, ईमेल आईडी और परीक्षा में प्राप्तांक की जानकारी को ध्यान से पढ़ लें। ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी न हो।