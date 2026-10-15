Bihar Board Date Sheet 2027: बिहार बोर्ड मैट्रिक-इंटर टाइम टेबल कब होगा जारी? चेक करें संभावित डेट; परीक्षाएं फरवरी में!

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) देशभर में ऐसे राज्य के रूप में जाना जाता है जहां पर सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स इस बार 10th एवं 12th क्लास की परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे हैं उनको डेटशीट जारी होने का इंतजार है।

Bihar Board Exam Date 2027: कब आएगा बिहार बोर्ड टाइम टेबल बिहार बोर्ड टाइम टेबल 2027 अगले महीने यानी कि नवंबर 2026 जारी किया जा सकता है। पिछले वर्ष को देखें तो डेटशीट 29 नवंबर को जारी की गई थी। पिछले साल 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2026 तक वहीं क्लास 10th की परीक्षाएं 17 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थीं।

परीक्षा के लिए शिफ्ट एवं टाइमिंग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से मैट्रिक इंटर दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जाता है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए स्टूडेंट्स को 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक आयोजित की जाती है वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाती हैं।