एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की ओर से आर्टिसन भर्ती परीक्षा तिथि का एलान कर दिया गया है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 11 दिसंबर 2026 को करवाया जाएगा। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन 21 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक लिए गए थे।

सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी होने की डेट भी घोषित बीएचईएल की ओर से भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2 दिसंबर या उससे पहले जारी की जाएगी जिससे आवेदनकर्ता अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।

इसके अलावा एडमिट कार्ड (BHEL Artisan Admit Card) 9 दिसंबर को या इससे पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। अभ्यर्थी जब भी परीक्षा केंद्र पर जाएं तो प्रवेश पत्र एवं एक वाली पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।