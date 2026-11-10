Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर इन 1 लाइनर्स और मैसेजेस से करें विश, बहन-भाई दोनों होंगे खुश
भाई दूज के पावन पर्व पर भाई-बहनों के लिए शुभकामना संदेश और शायरी यहां दी जा रही हैं। 1-लाइनर्स और ...और पढ़ें
HighLights
भाई दूज के लिए विशेष शुभकामना संदेश और शायरी।
अपने प्रियजनों को खुश करने के लिए भावनात्मक संदेश।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भाई दूज का त्योहार हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना करती हैं तथा उन्हें मिठाई खिलाती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कई भाई-बहन ऐसे होते हैं जो अलग-अलग होते हैं और मिल नहीं पाते वे इस दिन विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिये अपनों को शुभकामनायें भेजते हैं।
ऐसे में अगर आप भी अपने भाई बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं तो यह पेज आपके लिए उपयोगी है। आपके लिए यहां 1 लाइनर्स और शायरी वाले मैसेजेस दिए जा रहे हैं। इन मैसेज को पढ़कर अवश्य ही आपके अपने खुश होंगे।
शायरी वाले मैसेजेस
- बहन लगाती तिलक फिर देती मिठाई,
- सदा खुश रहे मेरा प्यारा सा भाई।
- भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!
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दीपक की रोशनी, मिठाइयों की मिठास,
भाई-बहन का प्यार रहे सदा खास।
शुभ भाई दूज!
- बहन की दुआओं में इतना असर हो,
- भाई के जीवन में खुशियों का सफर हो।
- भाई दूज की बहुत-बहुत बधाई!
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बचपन की वो खट्टी-मीठी यादें,
बहन का दुलार और भाई के वादे।
यह पावन पर्व लाए खुशियां हजार,
मुबारक हो आपको भाई दूज का त्योहार!
- माथे पर सजा है तिलक का निशान,
- भाई-बहन का रिश्ता है सबसे महान।
- रब से मांगूं यही एक दुआ,
- सदा बना रहे हमारा यह प्यार।
- हैप्पी भाई दूज!
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यमुना की पावन धारा, यमराज का संदेश,
खुशियों से भर जाए आपका हर एक देश।
बहन की हर दुआ में तेरा नाम हो,
तेरे हर कदम पर कामयाबी का पैगाम हो।
भाई दूज की शुभकामनाएं!
- दिलों के रिश्ते कभी पुराने नहीं होते,
- भाई-बहन के प्यार के कभी ठिकाने नहीं होते।
- दूर रहकर भी जो दिल के पास रहे,
- भगवान करे मेरा भाई सदा खुशहाल रहे।
- शुभ भाई दूज!
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मिठाई से भी मीठा है तेरा-मेरा प्यार,
लाया है खुशियां यह पावन त्योहार।
मांगे यही दुआ बहन बार-बार,
सदा रहे सुरक्षित मेरा भाई और उसका परिवार।
भाई दूज की ढेरों बधाई!
- बहन की आंख का तारा होता है भाई,
- हर मुश्किल में सहारा होता है भाई।
- मांगती हूं रब से यही मन्नत आज,
- सिर पर रहे सदा खुशियों का ताज।
- हैप्पी भाई दूज!
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स्नेह और विश्वास का यह बंधन है,
भाई के माथे पर सजता चंदन है।
दुआ है रब से छू ले तू हर बुलंदी,
तेरे जीवन में सदा रहे खुशियों की सुगंध।
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!
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भाई दूज पर 1 लाइनर्स मैसेज
1. भाई-बहन का प्यार रहे सदा खास, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!
2. माथे पर सजा तिलक, चेहरे पर मुस्कान, भाई-बहन का प्यार है सबसे महान।
3. यमुना किनारे यमराज आए, भाई दूज का यह पावन पर्व लाए।
4. धागे में पिरोया प्यार का बंधन, भाई दूज पर भाई को नमन।
5. भाई-बहन के स्नेह का यह त्योहार, लाए आपके जीवन में खुशियां हजार।
6. लंबी हो भाई की उम्र, सदा रहे खुशहाल, भाई दूज का यह दिन है बेहद कमाल।
7. हर बहन का सहारा होता है भाई, आपको भाई दूज की बहुत-बहुत बधाई!
8. मिठाई की मिठास और बहनों का प्यार, मुबारक हो आपको भाई दूज का त्योहार।
9. बहन की दुआओं में है वो असर, भाई पर कभी न आए कोई विपदा का मंजर।
10. दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, भाई-बहन हर हाल में साथ रहते हैं।
11. तिलक लगाकर मांगूं दुआ रब से, खुश रहे मेरा भाई सबसे।
12. भाई का प्यार और बहन का दुलार, मुबारक हो यह भाई दूज का त्योहार।
13. रिश्तों में रहे सदा मिठास, बना रहे यह अटूट विश्वास।
14. बहन की खुशियों की जो करे रक्षा, उस भाई के लिए रब से हर खुशी की इच्छा।
15. बचपन की यादें, खट्टा-मीठा प्यार, खुशियों का पैगाम लाया भाई दूज का त्योहार।
16. माथे का यह लाल तिलक, भाई की जिंदगी में लाए खुशियों की झलक।
17. दुआओं का यह पावन दिन है, बहन का प्यार भाई के लिए अनमोल रत्न है।
18. प्यार, स्नेह और विश्वास का यह दिन, अधूरा है भाई दूज बहन के बिन।
19. सदा बनी रहे भाई-बहन की यह जोड़ी, खुशियों से भरी रहे जीवन की तिजोरी।
20. भाई दूज के इस पावन पर्व पर, आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं!