Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर इन 1 लाइनर्स और मैसेजेस से करें विश, बहन-भाई दोनों होंगे खुश

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भाई दूज का त्योहार हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना करती हैं तथा उन्हें मिठाई खिलाती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। कई भाई-बहन ऐसे होते हैं जो अलग-अलग होते हैं और मिल नहीं पाते वे इस दिन विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिये अपनों को शुभकामनायें भेजते हैं।

2. माथे पर सजा तिलक, चेहरे पर मुस्कान, भाई-बहन का प्यार है सबसे महान।

3. यमुना किनारे यमराज आए, भाई दूज का यह पावन पर्व लाए।

4. धागे में पिरोया प्यार का बंधन, भाई दूज पर भाई को नमन।

5. भाई-बहन के स्नेह का यह त्योहार, लाए आपके जीवन में खुशियां हजार।

6. लंबी हो भाई की उम्र, सदा रहे खुशहाल, भाई दूज का यह दिन है बेहद कमाल।

7. हर बहन का सहारा होता है भाई, आपको भाई दूज की बहुत-बहुत बधाई!

8. मिठाई की मिठास और बहनों का प्यार, मुबारक हो आपको भाई दूज का त्योहार।

9. बहन की दुआओं में है वो असर, भाई पर कभी न आए कोई विपदा का मंजर।

10. दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, भाई-बहन हर हाल में साथ रहते हैं।

11. तिलक लगाकर मांगूं दुआ रब से, खुश रहे मेरा भाई सबसे।

12. भाई का प्यार और बहन का दुलार, मुबारक हो यह भाई दूज का त्योहार।

13. रिश्तों में रहे सदा मिठास, बना रहे यह अटूट विश्वास।

14. बहन की खुशियों की जो करे रक्षा, उस भाई के लिए रब से हर खुशी की इच्छा।

15. बचपन की यादें, खट्टा-मीठा प्यार, खुशियों का पैगाम लाया भाई दूज का त्योहार।

16. माथे का यह लाल तिलक, भाई की जिंदगी में लाए खुशियों की झलक।

17. दुआओं का यह पावन दिन है, बहन का प्यार भाई के लिए अनमोल रत्न है।

18. प्यार, स्नेह और विश्वास का यह दिन, अधूरा है भाई दूज बहन के बिन।

19. सदा बनी रहे भाई-बहन की यह जोड़ी, खुशियों से भरी रहे जीवन की तिजोरी।

20. भाई दूज के इस पावन पर्व पर, आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं!