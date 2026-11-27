एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए यूपी पीसीएस-2025 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने नई मेरिट लिसेट तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार अब यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार दोबारा आयोजित कराया जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आरक्षण एवं मेरिट नियमों के आधार नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के आधार पर आयोग को जल्द ही आंकड़ें प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही आयोग ने यह आदेश दिया है कि आयोग को मेरिट लिस्ट में उन अभ्यर्थियों को शामिल करना होगा, जिन्होंने अनारक्षित कैटेगरी के समान परीक्षा में अंक हासिल किए थे।

क्या दोबारा होगी प्रारंभिक परीक्षा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 में शामिल हुए अभ्यर्थियों का एक सवाल है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रारंभिक परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। बता दें, कोर्ट के आदेशानुसार प्रारंभिक परीक्षा दोबारा संचालित नहीं की जाएगी। लेकिन आयोग द्वारा नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और परीक्षा में प्राप्त अंको एवं आरक्षण नियमों के आधार पर रिजल्ट में संशोधन किया जाएगा।