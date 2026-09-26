AIIMS NORCET 11th Admit Card 2026: एम्स नॉर्सेट 11 स्टेज-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS ने नॉर्सेट 11 स्टेज-2 परीक्षा में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार स्टेज-1 की परीक्षा में सफल हुए थे। वे AIIMS की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें स्टेज-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड एम्स नॉर्सेट 11 स्टेज-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।