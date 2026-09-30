AIIMS CRE 5th Result 2026: एम्स सीआरई-5 ग्रुप बी और सी का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से CRE 5th Group B, C परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वे AIIMS की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1484 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें सीआरई-5 ग्रुप बी और सी का रिजल्ट सीआरई ग्रुप बी और सी परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्रलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।