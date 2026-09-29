AIBE 22 Notification 2026: एआईबीई के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, 28 अक्टूबर तक अप्लाई करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 22) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार AIBE 22th की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे BCI की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर AIBE 22 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हुए थे। साथ ही उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 28 अक्टूबर तक मौका दिया गया है।

कैसे करें AIBE 22 परीक्षा के लिए घर बैठे खुद अप्लाई एआईबीई-22 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले BCI की ऑफिशियल वेबसाइट www.allindiabarexamination.com पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

अब मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को ध्यान से भर लें।

फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड कर लें।

अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। एग्जाम पैटर्न एआईबीई-22 की परीक्षा में उम्मीदवारों से संवैधानिक कानून, आईपीसी भारतीय न्याय संहिता, सीपीसी, पारिवारिक कानून, प्रशासनिक कानून, कंपनी कानून, पर्यावरण कानून , साइबर कानून आदि विषयों से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे।