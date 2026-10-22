AIBE 22 Registration 2026: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई दोबारा नहीं मिलेगा मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE 22th परीक्षा में आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक है। जो उम्मीदवार AIBE 22th की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे इस परीक्षा में भाग लेने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस परीक्षा में आवेदन करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर और फॉर्म में सुधार करने की लास्टे डेट 30अक्टूबर है।

इस डेट पर होगा एग्जाम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आयोजन 29 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा 14 नवंबर, 2026 को की जाएगी। इसके साथ ही 07 जनवरी से लेकर 10 जनवरी, 2027 के बीच रिजल्ट का एलान किया जा सकता है।