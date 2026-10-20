AIBE 22 Registration 2026: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई; इस डेट में होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 22) 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो भी युवा लॉ कर चुके हैं और प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं वे इस एग्जाम में शामिल होने के लिए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। तय तिथि के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

कौन ले सकता है इस परीक्षा में भाग इस परीक्षा को पास करने वाले युवाओं को वकालत करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्रदान किया जाता है। इस एग्जाम का आयोजन अब हर साल दो बार करवाया जाएगा जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार का बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक (3 वर्षीय एलएलबी/ 5 वर्षीय एलएलबी) पास होना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण तिथियां रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट 19 अगस्त 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2026 एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 14 नवंबर 2026 परीक्षा की तिथि 29 नवंबर 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि 7 से 10 जनवरी 2026 एप्लीकेशन प्रॉसेस फॉर्म भरने की लास्ट डेट में कुछ ही दिन शेष हैं। कई बार अंतिम दिनों में आवेदन करने में वेबसाइट पर परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में इससे बचने के लिए उम्मीदवार बिना देरी करते हुए पहले ही आवेदन कर लें। फॉर्म स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे भरा जा सकता है। आवेदन की स्टेप्स एवं डायरेक्ट लिंक नीचे दिया जा जा रहा है। AIBE 22 Online Form 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन पर क्लिक करके अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। हस्ताक्षर, फोटोग्राफ सहित अन्य डिटेल अपलोड करें। कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें। अंत में फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। AIBE 22 Application Form 2026 Direct Link आवेदन फीस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य है। बिना शुल्क के फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी वर्ग को फीस के रूप में 3560 रुपये वहीं एससी, एसटी वर्ग को 2560 रुपये जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।