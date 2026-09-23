यूपी के सक्षम को मिला इंटर्न से सीधा 1.2 करोड़ का पैकेज, गणित विषय में हासिल किये थे 100 में से 100 अंक

करियर डेस्क, नई दिल्ली। अगर किसी व्यक्ति के अंदर हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जूनून हो तो कोई भी कठिनाई उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। ऐसा ही कर दिखाया उत्तर प्रदेश बरेली के एक साधारण परिवार से आने वाले सक्षम ने। बीटेक करने के बाद केवल इंटर्न पद पर काम कर रहे सक्षम की मेहनत ऐसी रंग लाई कि वे जिस कंपनी में इंटर्न थे उसी ने 1.2 करोड़ रुपये का पैकेज देकर नौकरी दे दी।

बचपन से ही पढ़ाई में थे होशियार, 10th में गणित में हासिल किये थे 100 में से 100 अंक सक्षम बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। उन्होंने 2020 में कक्षा 10वीं 97.6% के साथ उत्तीर्ण की थी और गणित विषय में पूरे 100 में से 100 अंक हासिल किये थे। इसके अलावा 2022 में उन्होंने इंटरमीडिएट 92.6 फीसदी अंकों के साथ पास किया था। इसके बाद उन्होंने 2022 से 2026 तक IIIT रांची से बीटेक 9.05 CGPA के साथ उत्तीर्ण किया।

इंटर्नशिप से मिल गया सीधे 1.2 करोड़ का पैकेज सक्षम वर्तमान समय में केयर इंश्योरेंस कंपनी में डेटा इंजीनियर इंटर्न पद पर काम कर रहे थे और रुब्रिक में ही टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर इंटर्न थे। अपनी मजबूत स्किल्स कोडिंग प्रोफाइल और क्लाउड व सिस्टम डिजाइन की नॉलेज के दम पर उन्होंने बल डेटा सिक्योरिटी और डेटा मैनेजमेंट कंपनी Rubrik में टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए अप्लाई किया और कंपनी द्वारा उन्हें चुन लिया गया। कंपनी ने उनको 1.2 करोड़ रुपये सैलरी पैकेज प्रदान किया।