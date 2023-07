Share Market Open: वैश्विक शेयर मार्केट में कमजोर रुझान, लेकिन भारतीय बाजार में तेजी जारी

Share Market Today भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत में आज बढ़त देखने को मिली है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में बाजार ने कई रिकॉर्ड को पार कर दिया है। इसके बाद आज गुरुवार को बाजार को अस्थिर रुझान का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं कि आज बाजार में कौन-से शेयर में तेजी देखने को मिली है? (जागरण फाइल फोटो)

Share Market Open: वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोर रुझान

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वैश्विक संकेतों के बीच इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक गुरुवार को शुरुआती कारोबार में चढ़ गए। इसके बाद में पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में रिकॉर्ड-तोड़ रैली के बाद अस्थिर रुझान का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कमजोर वैश्विक बाजार रुझानों और इक्विटी में रिकॉर्ड तेजी के बीच निवेशकों ने सतर्क रहना पसंद किया। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 54.09 अंक चढ़कर 65,500.13 पर पहुंच गया। इसी के साथ एनएसई निफ्टी 21.15 अंक बढ़कर 19,419.65 पर पहुंच गया।इसके बाद दोनों बेंचमार्क सूचकांकों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा और वे मामूली बढ़त पर कारोबार कर रहे थे। कौन-कौन थे टॉप गेनर्स और लूजर्स? सेंसेक्स पैक में नेस्ले, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड टुब्रो, कोटक महिंद्रा बैंक और विप्रो में बढ़त देखी गई। वहीं, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, मारुति, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर में गिरावट देखी गई। दुनिया के बाजारों का हाल एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग गिरावट में कारोबार कर रहे थे। बुधवार को अमेरिकी बाजार नकारात्मक दायरे में बंद हुए हैं। कच्चे तेल के भाव वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.21 प्रतिशत गिरकर 76.49 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। एफपीआई की ओर से 1,603.15 करोड़ की खरीदारी की गई है। बुधवार को कैसा था बाजार रिकॉर्ड तोड़ रैली के बाद बुधवार को बीएसई बेंचमार्क 33.01 अंक या 0.05 प्रतिशत गिरकर 65,446.04 पर बंद हुआ था। निफ्टी 9.50 अंक या 0.05 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 19,398.50 के अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। रुपये में आई गिरावट गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे गिरकर 82.45 पर आ गया। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82.25 पर बंद हुआ था।

Edited By: Priyanka Kumari