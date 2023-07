Share Market Open: भारतीय बाजार में फिर लौटी तेजी, 19700 के ऊपर निकला निफ्टी

Share Market Open भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी का रुझान देखा जा रहा है। एलएंडटी टाटा मोटर्स आईटीसी पावर ग्रिड सन फार्मा और एचयूएल सेंसेक्स के टॉप गेनर्स हैं। आज ऑटो एनर्जी के साथ सभी इंडेक्स में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। वैश्विक बाजारों में मिला-जुला असर देखा जा रहा है। अमेरिकी बाजार बढ़कर बंद हुए थे।

सेंसेक्स 66,600 अंक के ऊपर कारोबार कर रहा है।

